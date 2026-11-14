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Meow Wolf, Desert Hearts and Justin Martin Team Up for All-Night Party at Academy LA
By Press Release,12 days ago
Meow Wolf is bringing its imaginative worlds to the dance floor with Desert Hearts & Justin Martin All Night Long, a one-night event taking over Academy LA on Saturday, November 14. Presented in partnership with Insomniac, the 21+ event will unite Desert Hearts founders Mikey Lion and Marbs with Justin Martin for an extended House music session running from doors until 3 a.m., alongside roaming characters and immersive surprises from Meow Wolf.