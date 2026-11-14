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GORDON DRIVE VIADUCT TO TEMPORARILY CLOSE NEXT WEEK
12 days ago
NEXT WEEK CREWS WILL NEED TO CLOSE THE GORDON DRIVE VIADUCT IN SIOUX CITY STARTING ON WEDNESDAY, NOVEMBER 18, WEATHER PERMITTING. THE IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION SAYS THE ROADWAY WILL BE CLOSED SO ENGINEERS CAN PERFORM A STRUCTURAL ANALYSIS ON THE EXISTING BRIDGE TO PREPARE FOR THE GORDON DRIVE VIADUCT AND BACON CREEK CONDUIT RECONSTRUCTION PROJECT WHICH WILL START IN 2027.