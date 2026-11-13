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Durtybirds Southern Kitchen in Jonesboro Announces Temporary Closure
By CJ Johnson,11 days ago
Jonesboro, Georgia’s Durtybirds Southern Kitchen has announced it is closing effective November 11, 2026, until further notice. The decision, shared in a public announcement, came “after careful consideration” and was described by the restaurant as difficult. Durtybirds Southern Kitchen in Jonesboro Announces Temporary Closure. The message, posted...