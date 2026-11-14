\u003cbody>\u003cdiv>\u003cfigure>\u003cimg src="https://img.particlenews.com/image.php?type=thumbnail_580x000&url=0u77E8_1H4VbJ5f00" alt="https://img.particlenews.com/image.php?url=0u77E8_1H4VbJ5f00" width="1500" height="1500" >\u003c/figure>\u003cp>(16) A.C. Reynolds: 6\u003c/p>\u003cp>(1) Asheville: 43\u003c/p>\u003cp>FINAL\u003c/p>\u003cp>(15) Ragsdale: 13\u003c/p>\u003cp>(2) T.C. Roberson: 31\u003c/p>\u003cp>FINAL\u003c/p>\u003cp>5A\u003c/p>\u003cp>(15) West Henderson: 21\u003c/p>\u003cp>(2) Franklin: 42\u003c/p>\u003cp>FINAL\u003c/p>\u003cp>(11) Enka: 33\u003c/p>\u003cp>(6) West Rowan: 41\u003c/p>\u003cp>FINAL\u003c/p>\u003cp>(13) Smoky Mountain: 0\u003c/p>\u003cp>(4) South Point: 40\u003c/p>\u003cp>FINAL\u003c/p>\u003cp>4A\u003c/p>\u003cp>(15) Maiden: 27\u003c/p>\u003cp>(2) Tuscola: 28\u003c/p>\u003cp>FINAL\u003c/p>\u003cp>(9) R-S Central: 21\u003c/p>\u003cp>(8) Lake Norman Charter: 56\u003c/p>\u003cp>FINAL\u003c/p>\u003cp>3A\u003c/p>\u003cp>(14) East Surry: 26\u003c/p>\u003cp>(3) Hendersonville: 52\u003c/p>\u003cp>(10) West Wilkes: 41\u003c/p>\u003cp>(7) Chase: 34\u003c/p>\u003cp>FINAL\u003c/p>\u003cp>(9) Mountain Heritage: 30\u003c/p>\u003cp>(8) Lincolnton: 35\u003c/p>\u003cp>FINAL\u003c/p>\u003cp>(20) Polk County: 8\u003c/p>\u003cp>(4) Walkertown: 51\u003c/p>\u003cp>FINAL\u003c/p>\u003cp>2A\u003c/p>\u003cp>(19) South Stanly: 0\u003c/p>\u003cp>(3) Murphy: 63\u003c/p>\u003cp>FINAL\u003c/p>\u003cp>(10) Mitchell: 14\u003c/p>\u003cp>(7) Mountain Island Charter: 7\u003c/p>\u003cp>FINAL\u003c/p>\u003cp>(11) Cherokee: 34\u003c/p>\u003cp>(6) North Rowan: 35\u003c/p>\u003cp>FINAL\u003c/p>\u003cp>(15) Swain County: 7\u003c/p>\u003cp>(2) Starmount: 49\u003c/p>\u003cp>FINAL\u003c/p>\u003cp>1A\u003c/p>\u003cp>(11) North Stokes: 6\u003c/p>\u003cp>(3) Robbinsville: 61\u003c/p>\u003cp>FINAL\u003c/p>\u003cp>(7) Rosman: 28\u003c/p>\u003cp>(2) Wilson Prep Academy: 40\u003c/p>\u003cp>FINAL\u003c/p>\u003cp>NCISAA DIVISION I STATE SEMIFINALS\u003c/p>\u003cp>(4) Christ School: 17\u003c/p>\u003cp>(1) Providence Day: 49\u003c/p>\u003cp>FINAL\u003c/p>\u003cp>NCISAA DIVISION II PLAYOFFS\u003c/p>\u003cp>(5) SouthLake Christian: 0\u003c/p>\u003cp>(1) Asheville School: 42\u003c/p>\u003cp>FINAL\u003c/p>\u003cp>SCORES COURTESY OF ABC 13 WLOS.\u003c/p>\u003c/div>\u003c/body>