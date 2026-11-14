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Travelers experience delays, cancellations at Donald J. Trump Int’l Airport after nationwide ground stop
By Michael Hoffman,12 days ago
A nationwide ground stop prompted by air traffic control communications issues caused widespread flight disruptions Friday, with passengers across South Florida facing delays and cancellations. The Federal Aviation Administration said communications issues affecting multiple Air Route Traffic Control Centers prompted it to ground flights at airports nationwide while technicians investigated....