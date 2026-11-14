undefined
Posts
undefined
Followers
User since undefined NaN
Hart District Air Force JROTC Units Earn Perfect Scores on Annual Assessments
By Hart School District,12 days ago
Continuing a tradition of excellence, the Air Force Junior Reserve Officers’ Training Corps units in the William S. Hart Union High School District achieved the highest rating of “Exceeds Standards” during their official United States Air Force Unit Assessments in November 2026. Demonstrating discipline and cadet leadership,...