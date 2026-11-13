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Oolite Arts Opens “What Water Remembers” November 18 on Lincoln Road Before Taking Miami Residents to Art Week Fairs
By Miami Wire Staff,9 days ago
Oolite Arts opens “What Water Remembers,” a free eight-artist exhibition about the histories water carries, on Wednesday, November 18, at its Lincoln Road galleries in Miami Beach. Two weeks later, the nonprofit carries its 2026 residents into Miami Art Week, with presentations at NADA Miami and Untitled Art.