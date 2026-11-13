undefined
Posts
undefined
Followers
User since undefined NaN
FAA Orders All Flights Grounded Nationwide
By CNBNews,10 days ago
The FAA posted the following message on their website on Friday, Nov. 13, shortly before 4 p.m. “DUE TO EXTRAORDINARY CIRCUMSTANCES AND FOR REASONS OF SAFETY. ATTENTION ALL AIRCRAFT OPERATORS, BY ORDER OF THE FEDERAL AVIATION COMMAND CENTER ALL AIRPORTS ARE GROUND STOPPED. ALL DEPARTING TRAFFIC SHOULD REMAIN GROUND STOPPED UNTIL FURTHER NOTICE. INBOUND INTERNATIONAL FLIGHTS WILL BE MANAGED ON A CASE BY CASE BASIS.”