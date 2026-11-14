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Bruce Arians says Andrew Luck had a rare skill that even Peyton Manning and Tom Brady lacked
12 days ago
Shedeur Sanders Reveals His IMMATURITY & INABILITY To Be A Starting NFL Quarterback | Don’t @ Me w/ Dan Dakich. Dan reacts to CBS sideline reporter A.J. Ross revealing that Cleveland Browns head coach Todd Monken asked Shedeur Sanders which plays he liked for the opening drive against the Saints—and Sanders suggested plays that weren’t even in Cleveland’s playbook.