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RMAC Standings
7 days ago
Colorado State Pueblo 8-0 10-0-0 Western Colorado 8-0 10-0-0 Colorado School of Mines 6-2 6-3-1 Colorado Mesa 5-3 6-4-0 Chadron State (Neb.) 4-4 5-5-0 Black Hills State (S.D.) 3-5 5-5-0 South Dakota Mines 3-5 5-5-0 New Mexico Highlands 2-6 4-6-0 Fort Lewis 1-7 2-7-0 Adams State 0-8 0-10-0 Last week’s scores Saturday Chadron State 31, Black Hills State 19 Colorado Mesa 30, Fort Lewis 13 Colorado State Pueblo 31, South Dakota Mines 0 New Mexico Highlands 42, Adams State 34 Western Colorado 41, Colorado School of Mines 20 This week’s schedule Saturday New Mexico Highlands at Colorado School of Mines, noon Black Hills State at Colorado Mesa, 1 p.m.