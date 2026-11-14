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‘This is real bad’: Witness reacts to Mississippi River ship collision
By Gray News staff,11 days ago
BATON ROUGE, La. (WAFB/Gray News) - Former Baton Rouge resident Devon Flanagan was working along the Mississippi River in New Orleans early Friday afternoon when a tanker reportedly struck the American Heritage river cruise paddleboat. The American Heritage eventually tipped over, prompting a massive rescue effort. Flanagan, who now lives...