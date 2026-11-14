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Can Elon Musk Bring Jensen Huang Back as Nvidia CEO?
By Lockridge OkothMohammad Shahid,11 days ago
Musk supports petition but cannot force Nvidia's board to reinstate Huang. Six of Nvidia's ten independent directors would likely decide his return. Ongoing investigations remain the biggest obstacle to any comeback. Huang's 3.5% stake gives influence, not control, over Nvidia. National security concerns—not social media—will determine his future.