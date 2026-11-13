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Eskimi and Broadsign partner to expand global programmatic DOOH access across 78 countries
By News Desk,9 days ago
Eskimi, a global creative and media tech platform, and Broadsign, a leading global out-of-home (OOH) media technology company, announced a strategic partnership that brings Broadsign’s programmatic DOOH inventory into the Eskimi DOOH platform. The integration gives Eskimi’s advertisers access to nearly 1.4 million programmatically-enabled digital screens across 78 countries...