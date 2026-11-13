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Regulatory compliance risks and why email archiving matters
By Olivia Pramas,10 days ago
When it comes to regulatory compliance risks, email archiving is beneficial to meet storage and retrieval requirements. Regulatory authorities worldwide continue to tighten their grip on corporate data. Email stands at the core of this scrutiny, because it serves as the primary record for business decisions, contractual obligations, and daily operations. This visibility makes every message sent a target during audits.