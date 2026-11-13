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Red Bulls Academy Defender Tyler Edwards and Midfielder Jonathan David Called into U-15 USYNT Training Camp
By Red Bull New York Communications,9 days ago
HARRISON, N.J. (November 12, 2026) – Red Bulls Academy defender Tyler Edwards and midfielder Jonathan David have been called into the USYNT U-15 Training Camp, the federation announced today. During the camp, the U.S. first faces off against Portugal at Cidade do Futebol in Oeiras on November 24 and...