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Eagle River remembers 15-year-old Levi Curry after sudden death
By La'shawn Donelson, Your Alaska Link,11 days ago
A tight-knit Eagle River community is remembering 15-year-old Levi Curry, whose sudden death has left his family, friends and classmates grieving. Curry, a freshman at Eagle River High School, collapsed while playing football during a physical education class. He went into cardiac arrest and was later declared brain dead. His kidneys were donated through organ donation.