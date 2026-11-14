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Pink Floyd's Roger Waters, 83, files for fifth divorce after declaring wife 'a keeper'
By David Walliams allegations,11 days ago
Pink Floyd legend Roger Waters has filed for divorce from his fifth wife, Kamilah Chavis, just five years after declaring that he had finally found "a keeper." The 83-year-old musician filed papers to end his marriage to Kamilah, 48, in New York Supreme Court on Tuesday, November 10, according to court records obtained by People.