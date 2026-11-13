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Planning Commission approves proposed Valar Atomics Raceway Energy Campus in a 4-1 vote
By Stephanie Olsen,11 days ago
PRICE – During the Carbon County Planning Commission meeting on Thursday, Nov. 12, the commissioners approved a conditional use permit for Valar Atomics’ proposed Raceway Energy Campus in Carbon County. The proposed campus would include nuclear and natural-gas power generation, nuclear fuel manufacturing and data centers. The project...