undefined
Posts
undefined
Followers
User since undefined NaN
‘We consider her family’: Dubuque bar rallies behind worker after apartment fire
By Duane Vetter,11 days ago
DUBUQUE, Iowa (KCRG) - A Dubuque saloon spent Friday night serving up slices to help one of its own recover from a devastating apartment fire. Knickers Saloon hosted a four-hour pizza fundraiser for employee Chelsea Gephart, whose apartment building caught fire on Saturday, Nov. 7. While Gephart and her cat, Binx, escaped safely, she has been displaced. She has been staying with a friend ever since.
2