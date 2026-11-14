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Brookfield’s village manager announces his retirement
By Stella Brown,11 days ago
Tim Wiberg, Brookfield’s village manager, announced his retirement from his role on Friday, Nov. 13. Wiberg’s last day as village manager will be Jan. 31, 2027. Assistant Village Manager Stevie Ferrari will serve as interim village manager beginning Feb. 1, 2027, until a permanent replacement has been hired following a nationwide search by the village board, according to a village press release.