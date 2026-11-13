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Gov.-elect Byron Donalds denounces Protect College Sports Act at Board of Governors summit
By Courtney Dwaileebe,10 days ago
As Congress moves to set a nationwide rulebook for college athletics, Gov.-elect Byron Donalds is pushing back on a federal proposal he says could leave Florida universities at a disadvantage. During Thursday’s Florida Board of Governors summit, Donalds voiced opposition to the Protect College Sports Act. Multiple reports quoted Donalds...
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