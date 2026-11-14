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Jefferson City woman held in Ste. Genevieve County jail after airport detention
By Sarah Cummings,12 days ago
Why was Gelsashley Lacayo Mendoza held in Ste. Genevieve County jail?. What legal documents did Gelsashley Lacayo Mendoza possess according to her boyfriend?. Why did federal agents detain Gelsashley Lacayo Mendoza at Lambert Airport?. On Friday, A Jefferson City woman was being held in Ste. Genevieve County jail after her...
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