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FUJIFILM and Quantum Flex Pack to Discuss Digital Packaging
10 days ago
Quantum Flex Pack, the first U.S. FP790 customer, will join FUJIFILM at Digital Packaging Summit November 16–18. FUJIFILM North America and Quantum Flex Pack will present together at Digital Packaging Summit in Bonita Springs, Florida, the companies said. Their session will examine how digital inkjet technology is being used for mainstream flexible-packaging production.