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RedBird Capital Partners Launches Milan Sports & Entertainment (“MSE”); Appoints Brett Yormark as Chief Executive Officer
4 days ago
RedBird Capital Partners (“RedBird”) today launched Milan Sports & Entertainment (“MSE”), a holding company for RedBird’s investments in Milan across the sports, venue and entertainment ecosystem. MSE will bring together individual assets within an integrated, multi-sport platform, providing centralized operations, shared capabilities and integrated partnerships across its holdings.