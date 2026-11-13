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Utah State Soccer Signs Five to 2027 Class
10 days ago
LOGAN, Utah — Utah State head soccer coach Manny Martins announced the team's 2027 prep recruiting class on Friday, signing five players who will join the team next season. Signees include defender Payton Fraser (Moorpark, California / Moorpark HS), defender/midfielder Tae Hansen (South Jordan, Utah / Brighton HS), forward Camila Palafox (West Jordan, Utah / Copper Hills HS), midfielder Camila Campos-Correa (Hilmar, California / Stanislaus United) and forward Janeane Fonoiomoana (Laie, Hawaii / Kahuku HS).