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Louisiana Tech presidential search committee selects four semifinalists
By Destiney Sutton,11 days ago
RUSTON, La. (KNOE) - The Louisiana Tech University Presidential Search Committee announced it has selected four semifinalists to participate in on-campus interviews next week. Officials previously scheduled on-campus interviews for Nov. 16 and 17, followed by finalist interviews with the full University of Louisiana System Board of Supervisors on Nov. 19.