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ACS Australia Establishes U.S. Operations in Texas
By Grace Stubbins,4 days ago
Advanced Composite Structures America Inc. (ACS America), the U.S. subsidiary of Advanced Composite Structures Australia Pty Ltd. (ACS Australia, Melbourne), has established its U.S. headquarters in Arlington, Texas. The 40,000-square-foot facility will serve as the base of ACS America’s U.S. operations, providing advanced composites manufacturing capability for defense, maritime and other advanced applications.
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