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Freezing temps trigger Code Purple, opening 100-plus emergency shelter beds in Asheville
By Kimberly King,11 days ago
ASHEVILLE, N.C. (WLOS) — As freezing temperatures move into western North Carolina, local nonprofits are working together to provide emergency shelter for people experiencing homelessness, opening more than 100 beds through Asheville’s Code Purple program. The Asheville-Buncombe Continuum of Care (CoC) has officially initiated the 2026-27 Code Purple...
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