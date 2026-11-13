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Cong Hayes and Mayor Sanchez Announce More Than $290,000 in FEMA Funding for New Britain Firefighter Training
By uabriain,11 days ago
Congresswoman Jahana Hayes (D-5), Mayor Bobby Sanchez (D) and New Britain Fire Chief Raul Ortiz have announced that New Britain is receiving than $290,000 in FEMA funding for specialized firefighter training. Mayor Sanchez’s office says that, “The funding will be used to expand training opportunities for New Britain firefighters, including...