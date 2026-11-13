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La Compagnie Restates Newark–Nice Winter Plans in November 5 Release
By John Huston,10 days ago
PARIS — French airline La Compagnie (B0) reiterated plans for winter service between Newark Liberty International Airport (EWR) and Nice Côte d’Azur Airport (NCE) Nice Airport announced the route's extension through winter 2026–27 on June 16, 2026. The November release restates that decision to continue the previously seasonal service beyond summer.