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BDesh Foundation Announces Annual Gala Dinner on Nov. 14, Marking 10 Years of Project Hasana
By Humaira Tasnim,5 days ago
A fundraising dinner in Northern Virginia on Saturday will bring attention to two charitable initiatives spanning Bangladesh and the United States: rebuilding homes for vulnerable families in Bangladesh and helping refugee families gain access to transportation in the Washington, DC, region. BDesh Foundation, a Sterling-based nonprofit, will host its 2026...