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Drake University, Blank Park Zoo receive estate gifts to support students
By Brooklyn Draisey,11 days ago
DES MOINES, Iowa (Iowa Capital Dispatch) - Drake University will use a million-dollar donation to support its students studying zoology and conservation science, with Blank Park Zoo planning to provide students with professional development opportunities. The Des Moines private university announced in a news release it has received a $1...