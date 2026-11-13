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LA Council Criticizes New HUD Rule for Federal Housing
By Contributing Editor,11 days ago
Five Los Angeles City Council members Friday introduced a resolution criticizing the Trump administration for finalizing a new federal housing rule that threatens to impact mixed-status immigrant families. Introduced by council members Eunisses Hernandez, Curren Price, Traci Park, Ysabel Juardo and Tim McOsker Friday afternoon, the resolution calls for the...