undefined
Posts
undefined
Followers
User since undefined NaN
Flights halted at airports across US, including El Paso, due to air traffic control communications problems, FAA says
By Associated Press,11 days ago
Update: 6:45 p.m. Friday: The Federal Aviation Administration says airplane departures can resume after the agency lifted a nationwide ground stop caused by communications problems. Original story:. The Federal Aviation Administration grounded all flights nationwide Friday afternoon, including at El Paso International Airport, because of communications problems at regional air...