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JAN experiencing ‘operational impacts’ after FAA nationwide ground stop, officials say
By Emma Nisbet,11 days ago
JACKSON, Miss. (WLBT) - The Jackson-Medgar Wiley Evers International Airport is currently experiencing “operational impacts” due to the Federal Aviation Administration’s nationwide ground stop Friday afternoon. According to FAA officials, the ground stop is because of communications problems at regional air traffic control centers. The Jackson Municipal...