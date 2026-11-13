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Reviewing Medicare Advantage plans? Check your ride to the doctor
8 days ago
Transportation benefits deserve attention alongside other benefits. American Logistics, making ride coverage an important consideration for 2027. Benefits can vary in the number of rides covered, eligible destinations, and assistance available to passengers. Medicare’s open enrollment period ends December 7, with coverage changes taking effect January 1. For retirees...