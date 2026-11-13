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Nationwide ground stop lifted after affecting flights at Savannah airport
By Summer SwansonChrista RossRobert ChaseCam McCannLaethon BumgardnerStephanie Adkisson,11 days ago
SAVANNAH, Ga. (WTOC) - A nationwide ground stop that affected departing flights at airports across the country, including Savannah/Hilton Head International Airport, has been lifted. The Federal Aviation Administration issued the ground stop Friday, citing “extraordinary circumstances” caused by communications problems at regional air traffic control centers. The nation’s top...
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