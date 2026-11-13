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Trump credits Colom for outreach after Mississippi Senate win
By Coastal TV News,7 days ago
President Donald Trump reacted Thursday to Democrat Scott Colom’s upset victory over incumbent Republican Sen. Cindy Hyde-Smith in the Mississippi Senate race, crediting Colom for actively campaigning among Republican voters. President Trump praised Colom for approaching supporters waiting in line outside a recent Trump rally in Corinth, Mississippi—an outreach...