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Israel Adesanya Faces Shara Magomedov in UFC Riyadh Main Event
By Dan Kuhl,10 days ago
Former two-time UFC middleweight champion Israel Adesanya will face Shara “Bullet” Magomedov when the promotion returns to Riyadh, Saudi Arabia, on Saturday, Dec. 5. UFC Fight Night: Adesanya vs. Magomedov takes place at The Venue as part of Riyadh Season. The co-main event features No. 1-ranked welterweight contender Ian Machado Garry against former Bellator champion Yaroslav Amosov.