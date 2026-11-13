undefined
Posts
undefined
Followers
User since undefined NaN
California Airport Faces $170K Fine Over Safety Violations
By Matt Ryan,10 days ago
The FAA has proposed a $170,000 civil penalty against Charles M. Schulz-Sonoma County Airport (STS) in Santa Rosa, California, over alleged violations involving emergency response coverage and runway wildlife inspections. The allegations concern two passenger flights conducted in March 2025. Emergency Coverage Violations. According to the FAA’s announcement, the airport...
8