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FSW and Fawcett Hospital Explore Stronger Nursing Partnership
10 days ago
A strong healthcare system starts with skilled professionals. In Charlotte County, a growing collaboration between Florida SouthWestern State College (FSW) and HCA Florida Fawcett Hospital is helping advance conversations about nursing education, hands-on training, and future career opportunities. Charlotte County Nursing Workforce: Building Stronger Connections. Leaders from FSW’s School of...