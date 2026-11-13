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Orel Hershiser & Dodgers Alumni Help Host Annual Veterans Day Batting Practice At Dodger Stadium
By Blake Williams,10 days ago
The Los Angeles Dodgers hosted approximately 350 active-duty service members of the United States Army, Marine Corps, Navy, Air Force, Coast Guard, Space Force and veterans, along with their families, on Wednesday, Nov. 11, at Dodger Stadium for their annual Veterans Day batting practice event. Orel Hershiser, Billy Ashley, Dennis...