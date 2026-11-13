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Troy Wayne Skelton Obituary – Provided by Garrison Funeral Home
By Editorial Team,10 days ago
MARCH 28, 1948 – NOVEMBER 13, 2026 (AGE 78) A graveside service for Troy Wayne Skelton, 78, of Garrison, will be held at 10:00 am on Monday, November 16, 2026, at Caledonia Cemetery in Rusk County. Mr. Skelton passed away on Friday, November 13, 2026, at his home in Garrison surrounded by his loving family. He was born on March 28, 1948, in Garrison to the late Troy Jackson and Ruby Bell (Curry) Skelton.