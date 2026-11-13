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Packers list seven questionable, rule out four vs. Vikings | Week 10 Injury Report
By Wes Hodkiewicz,11 days ago
GREEN BAY – The Packers have listed seven players questionable and ruled out four for Sunday's NFC North showdown with the Minnesota Vikings at Lambeau Field. The seven questionable are safety Xavier McKinney (foot), edge rusher Lukas Van Ness (back), safety Javon Bullard (ankle/knee), guard/tackle Travis Glover (knee), receiver Skyy Moore (ankle), guard Kevin Zeitler (ankle/triceps) and running back Chris Brooks (ankle).