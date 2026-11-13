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Republican Lauren Boebert, a colorful conservative, loses reelection bid in Colorado, according to US media
By Thomson Reuters,10 days ago
WASHINGTON, Nov 13 (Reuters) – US Representative Lauren Boebert, an outspoken Republican whose colorful behavior on and off Capitol Hill made her a household name far beyond her Colorado district, lost her reelection bid, US media outlets projected on Friday. Boebert was narrowly defeated by Democrat Eileen...