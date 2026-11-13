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New Facebook Online Post of Supervisor Carter RSW Jail Booking Relates to Earlier Plea Agreement Terms
By Royal Examiner,10 days ago
Earlier this week Royal Examiner was forwarded an online post from a Facebook website “BustedNewspaper” narrowed down to “RSW Regional Jail VA”. The post showed a jail booking-into-custody mugshot of Warren County Happy Creek District Supervisor Tony F. Carter. The Booking Date was shown as Friday, November 6, 2026, with a release date of Sunday, November 8, 2026.