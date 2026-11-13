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St. Pete-Clearwater International Airport (PIE) Appoints Ethan Croop Deputy Director
By Contributed Content,9 days ago
St. Pete-Clearwater International Airport (PIE) has appointed Ethan Croop, A.A.E., MBA, as Deputy Director overseeing Airport Operations, Facilities, Information Technology, Security, Custodial Services, and Aircraft Rescue and Firefighting. Croop succeeds Mark Sprague, who was promoted to Airport Director in March 2026. Croop brings nearly two decades of airport leadership experience...