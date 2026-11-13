undefined
Posts
undefined
Followers
User since undefined NaN
Submarine maintenance delays saw ‘significant’ improvements in FY26, sub czar says
By Diana Stancy,9 days ago
WASHINGTON — Submarine maintenance delays improved in fiscal 2026, with a more than 600-day drop in maintenance delays from previous years, according to the Pentagon’s first-ever submarine czar. Vice Adm. Rob Gaucher, the Direct Reporting Portfolio Manager (DPRM) for Submarines, said that while the service faced roughly 1,400...
1