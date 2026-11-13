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St. Johns County Named Florida's First Certified Autism Destination
By Silas Merritt,10 days ago
St. Augustine Lighthouse & Maritime Museum — Autism-Inclusive Visitor Attraction. St. Johns County is Florida's first Certified Autism Destination, and the title is less a new building than a training roster. Twenty-one local places and organizations have trained staff to better serve autistic visitors and people with sensory sensitivities.
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