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FAA Orders Nationwide Ground Stop After Communications Failure, BWI Flights Affected
By JB - Senior News Producer,11 days ago
The Federal Aviation Administration issued a nationwide ground stop Friday afternoon, November 13, 2026, affecting departures at airports across the United States, including Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport, following a communications issue involving air traffic control facilities. BWI Airport announced the disruption at approximately 4:15 p.m., advising travelers that an...